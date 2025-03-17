Земля вымирала, а они – нет: в чём секрет этих древних выживших

250 миллионов лет назад на Земле произошло крупнейшее массовое вымирание. 80% живых существ исчезли. Однако учёные обнаружили, что растения пережили эту катастрофу.

В Китае, в районе Синьцзяна, исследователи нашли древние горные породы. Оказалось, что там росли голосеменные леса и папоротники, даже когда другие виды исчезали. Это говорит о том, что на суше катастрофа развивалась иначе, чем в океанах.

Климат изменился, но не так критично. Морская жизнь погибала из-за закисления океанов, а на суше леса продолжали существовать. У растений были подземные корни и стебли, способные сохраняться сотни лет. Их семена тоже могли пережить экстремальные условия.

Открытие поставило под вопрос само понятие Великого вымирания. Возможно, это был не конец, а масштабный кризис Земли. Эти исследования помогут понять, как изменяется климат и что ждёт нас в будущем.