Москва требует ответов: кто отправляет бойцов в Россию

Россия выясняет, какие страны отправляют наёмников в зону боёв. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире "Россия 24".

По его словам, данные о бойцах передаются дипломатическими каналами. Россия связывается с правительствами стран, чьи граждане замечены в Курской области. Некоторым государствам важно разобраться в ситуации, и они готовы реагировать. Другие, напротив, пытаются скрыть присутствие своих военных.

Ранее сообщалось, что в окружении в Курской области могли находиться офицеры стран НАТО. Их задача — координировать разведданные и удары по территории России.

Российские войска продолжают наступление. По данным Минобороны, с начала марта освобождён 31 населённый пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч человек.