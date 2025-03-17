На трассе Суджа-Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои. Российские военные выбивают ВСУ из укрепленных позиций, закрепляются и завершают зачистку в районе Гоголевки. Минобороны России публикует кадры ударов беспилотников-камикадзе по колоннам техники ВСУ. Враг теряет бронемашины HMMWV, "Козак", MaxxPro, танки и пикапы.

ВСУ называют эту трассу "дорогой смерти" — здесь уничтожены сотни единиц техники. Сейчас дорога полностью под огневым контролем российской армии.

Обстановка в регионе остается напряженной. Бои продолжаются.