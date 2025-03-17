Гладкие, кожаные и чертовски стильные: вот что снова сводят всех с ума

Топсайдеры возвращаются! Эти удобные кожаные туфли, когда-то созданные для яхтсменов, снова в моде. В 2025 году они заняли место лоферов, став идеальной обувью для повседневного гардероба.

Их главные отличия — рифленая подошва, мягкая конструкция и характерная шнуровка. Это делает их удобными и универсальными. Выбирайте классику — коричневые, синие или бежевые оттенки, либо экспериментируйте с пастельными цветами.

Носите топсайдеры с джинсами, шортами, летними костюмами или даже платьями. Они добавят вашему образу элегантности и расслабленного шика.