Это не Альпы, а скрытый континент: что ещё нам не говорили о Европе

В Европе сделали потрясающее открытие! Учёные обнаружили исчезнувший континент, который был скрыт в горных массивах Южной Европы. Этот континент, названный Большая Адрия, существовал около 140 миллионов лет назад и по размерам сравним с Гренландией.

Долгое время его остатки считались частью Альп, Балкан и Турции, но исследования показали, что это отдельный древний континент. Он откололся от Африки более 200 миллионов лет назад, а затем постепенно «погрузился» под Европу.

Это открытие меняет представление о геологической истории региона. Учёные уверены: понимание движения континентов поможет разгадать многие тайны формирования Земли.