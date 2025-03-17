Прорыв в лечении Эболы: таблетка, которая спасает даже тех, кого раньше не могли вылечить

Американские ученые добились прорыва в лечении лихорадки Эбола. Они впервые успешно вылечили зараженных обезьян с помощью таблеток. Новый препарат называется «Обельдесивир» – это пероральная форма известного «Ремдесивира», разработанного ранее для борьбы с COVID-19.

Исследование проводилось на макаках-резусах и яванских макаках. У первой группы препарат обеспечил 100%-ную выживаемость, у второй – 80%. Лекарство не только очистило кровь от вируса, но и помогло избежать серьезных повреждений органов.

Эбола – смертельно опасное заболевание, вызывающее кровотечения и отказ органов. Ранее ее лечили только внутривенно, но такие методы сложны и дороги. Новый препарат может изменить ситуацию, сделав лечение доступным и эффективным.

Ученые надеются, что «Обельдесивир» вскоре пройдет клинические испытания на людях и поможет в борьбе с одной из самых смертоносных инфекций современности.