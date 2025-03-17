14 километров без воздуха и воды: герой прорыва в Суджу по газовой трубе госпитализирован с тяжелым отравлением

Российский военнослужащий Евгений Зайцев был госпитализирован после участия в операции "Поток". Об этом сообщила его мать Лариса Хаитова. Она рассказала, что сын получил тяжелое отравление, но подробностей о его состоянии пока нет.

Зайцев участвовал в операции по проникновению в Суджу через газопровод. Это был сложный маршрут – бойцам пришлось преодолеть 14 километров в узкой трубе. Воздуха не хватало, воды не было, и военные смачивали губы конденсатом. Когда они выбрались наружу, пили воду из луж и таявший снег.

Операция "Поток" разрабатывалась месяц. Для ее проведения военные откачали газ из трубы и заполнили ее воздухом. Более 800 российских бойцов и добровольцев использовали этот путь, чтобы попасть в Суджу.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что штурмовикам приходилось двигаться в строгом порядке – с определенной дистанцией между друг другом. Любая ошибка могла привести к трагедии.

Сейчас судьба участников миссии волнует многих. В соцсетях земляки Зайцева выражают поддержку и желают ему скорейшего выздоровления.