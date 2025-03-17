Назревает сербский Майдан: протесты в Белграде могут перерасти в настоящую политическую революцию

В Сербии разгорается крупнейший политический кризис за последние годы. В Белграде 15 марта прошел массовый протест против президента Александра Вучича. По разным данным, в нем участвовали от 107 тысяч до миллиона человек. Акция стала кульминацией протестов, продолжающихся с ноября.

Причиной народного гнева стала трагедия в Нови-Саде – обрушение козырька на вокзале, в результате которого погибли 15 человек. Протестующие обвиняют власть в коррупции и требуют наказания виновных. На митинге звучали лозунги против Вучича, а среди участников были студенты, рабочие и даже колонна из 100 тракторов.

Акция проходила мирно, но не обошлось без инцидентов. В толпу въехал автомобиль, пострадали три человека. Позже использовали пиротехнику и дымовые шашки. А в момент 15-минутного молчания толпу охватила паника – предположительно из-за «звуковой пушки», но МВД Сербии это отрицает.

Протесты уже привели к отставке премьера и мэра Нови-Сада. Вучич заявил, что услышал послание народа, но власть в стране будет меняться только на выборах. Если до 18 апреля не сформируют новое правительство, 8 июня пройдут внеочередные парламентские выборы.

Эксперты считают, что протесты продолжатся, но их массовость может снизиться. Однако если страна пойдет на досрочные выборы, протестное движение может приобрести политическую силу.