Весна ударила по кошельку: автомобилисты теперь пересчитывают деньги, а не километры

Весенняя подготовка автомобиля в России стала дороже. По данным аналитического центра "Чек индекс", в марте 2025 года цены на сервисы и расходники выросли на 14-16% по сравнению с прошлым годом.

Например, шиномонтаж подорожал на 19% — теперь он стоит 2 460 рублей. Мойка стала дороже на 16% и обойдется в 1 200 рублей. Одна шина теперь стоит 7 540 рублей — это на 16% больше, чем год назад. Также увеличилась стоимость омывающей жидкости — на 12%, до 420 рублей, и щеток стеклоочистителя — на 11%, до 1 000 рублей.

Полный комплект весеннего обслуживания с учетом шин теперь обойдется в 35 300 рублей. Это на 16% больше, чем в 2024 году.

Эксперты советуют не откладывать подготовку авто к сезону. Важно проверить двигатель, электрику и аккумулятор, так как зимой они подвергаются серьезным нагрузкам. Кроме того, стоит осмотреть кузов, днище и стекла, а также убедиться, что дворники работают исправно.

Будьте готовы к сезону и следите за состоянием автомобиля!