После выхода устрою чудовищную движуху по всей Белгородской области: неожиданное заявление Михаила Ефремова

Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, попал в новый скандал. Telegram-канал SHOT опубликовал запись телефонного разговора, в котором человек с голосом, похожим на голос актёра, поздравляет друга с днём рождения и заявляет, что после выхода из колонии устроит "чудовищную движуху по всей Белгородской области".

Имя его собеседника не раскрывается. В разговоре также звучит фраза: "Ну это суд, просто суд, ещё ничего непонятно", намекая на предстоящий процесс по условно-досрочному освобождению.

Суд по УДО Михаила Ефремова назначен на 24 марта. Напомним, что в 2020 году он устроил смертельное ДТП в центре Москвы, находясь в нетрезвом состоянии. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам колонии.