Покурил — загремел: генерал Попов сам себе устроил перевод в СИЗО

Генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Прокурор потребовал ужесточить меру пресечения, заявив, что Попов нарушил запрет на общение с другим фигурантом дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым. По версии обвинения, они разговаривали на крыльце суда во время перекура. Суд согласился проверить записи камер наблюдения.

Адвокат Попова считает решение незаконным. Он настаивает, что видеозаписи не могут служить доказательством, так как на них нет звука, а сам факт беседы не доказывает нарушение. Также защитник сообщил о возможной провокации. По его словам, Попова пытались задержать за отказ от медосвидетельствования, когда он ехал в суд.

Генерал обвиняется в хищении более 1,7 тысяч тонн металлопроката на 105 миллионов рублей. Он вины не признаёт, а его бывшие подчинённые отвергают обвинения.