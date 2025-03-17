Трамп берёт в руки телефон — мир затаил дыхание: что он скажет Путину

Президент США Дональд Трамп анонсировал важные переговоры с Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоится 18 марта. Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил: "Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы". Он подчеркнул, что надеется найти способ закончить конфликт на Украине. По его словам, сейчас есть "очень хорошие шансы" на мирное урегулирование.

Кроме того, на встрече обсудят вопросы территориального контроля и безопасности атомных электростанций. Эти темы становятся всё более актуальными в международных переговорах.

Ждём вторника — возможно, именно этот разговор изменит ход событий.