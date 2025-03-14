Тайная встреча в Кремле: что передал спецпосланник США Путину?

Поздним вечером 13 марта в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, представитель Вашингтона передал российской стороне "дополнительную информацию", а Путин, в свою очередь, отправил "дополнительные сигналы" для Дональда Трампа. Детали переговоров не раскрываются.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц ранее заявил, что перспективы урегулирования конфликта на Украине можно воспринимать "с осторожным оптимизмом". Песков отметил, что в Кремле разделяют этот настрой, но признают, что предстоит еще многое сделать.

О визите Уиткоффа в Москву сообщали Bloomberg и "Известия". Известно, что он провел встречу в здании американского посольства, после чего его самолет вылетел из Внуково.