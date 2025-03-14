Лукашенко о России: "Никогда нас не потеряет, если почувствует нашу душу"

Белоруссия останется с Россией, если Москва почувствует душу белорусского народа. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в Совете Федерации России. Он подчеркнул, что старшее поколение хорошо понимает эту связь, ведь страны долгое время жили в одном государстве.

Также Лукашенко заверил, что Белоруссия всегда будет на стороне России. Это заявление прозвучало на фоне его первого официального визита в Москву после переизбрания.

По итогам переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, президенты закрепили право граждан России и Белоруссии, постоянно проживающих в соседней стране, избираться в органы местного самоуправления.