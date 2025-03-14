Чемпион по поеданию блинов из Первоуральска получил запрет на участие – он слишком хорош

Бизнесмен из Первоуральска Геннадий Ражев столкнулся с неожиданным запретом. Он хотел снова побороться за титул самого быстрого едока блинов на Масленицу, но организаторы конкурса отказали ему в участии. Причина? Он побеждает уже десять лет подряд, и это делает соревнование неинтересным.

Ражев впервые попробовал свои силы в скоростном поедании еды десять лет назад — занял второе место. А дальше все пошло по нарастающей: блины, пицца, сосиски, пельмени. Он выигрывал почти везде. Несмотря на постоянные победы, фигуру он сохраняет — работа у него физическая, а рост высокий, так что есть нужно много.

Теперь, когда участвовать ему запретили, он собирается тренировать сына Максима. Возможно, вскоре у конкурсов появится новый рекордсмен. А сам Геннадий не исключает, что организует свой собственный чемпионат.