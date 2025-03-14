Автоэксперт об техосмотре у дилера перед продажей: "какая-то ахинея!"

В России могут ввести обязательный техосмотр перед продажей автомобиля, но автоэксперты считают эту идею бессмысленной.

Дмитрий Попов, специалист в области автотранспорта, жестко высказался по поводу инициативы Минпромторга. Он напомнил, что автомобили старше четырех лет уже проходят обязательный техосмотр при постановке на учет. А новые машины проверяются в рамках аккредитации Минпромторга.

Попов назвал предложение «ахинеей» и отметил, что оно дублирует существующие нормы. Кроме того, требование проверять машины младше четырех лет вообще противоречит закону – они освобождены от техосмотра.

Таким образом, эксперты считают, что нововведение лишь создаст дополнительные сложности для автовладельцев, но не улучшит безопасность на дорогах.