Российская система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» признана одной из лучших в мире. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. По словам автора статьи, С-500 способен перехватывать гиперзвуковые ракеты и поражать цели на расстоянии до 600 километров.

Эксперты отмечают, что такая защита делает Россию менее уязвимой перед воздушными угрозами. Также в статье говорится, что зависимость Украины от западного оружия усиливает ее уязвимость перед С-500.

Ранее издание Military Watch Magazine подчеркивало, что российские ПВО могут представлять угрозу для ключевых самолетов НАТО, таких как воздушные заправщики.

Российские военные эксперты подтверждают: С-500 способен уничтожать даже объекты в ближнем космосе.