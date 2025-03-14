Перемирие по условиям Путина: почему Киев рискует оказаться в ловушке?

Россия предложила Украине перемирие, но с важными условиями. Владимир Путин заявил, что Киев должен прекратить мобилизацию и поставки оружия. Это предложение может поставить Украину в невыгодное положение.

По данным The New York Times, такие ограничения усилят зависимость Украины и могут повлиять на будущие переговоры.

Ранее, 13 марта, Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После переговоров российский лидер провел пресс-конференцию и подтвердил готовность к 30-дневному прекращению огня, предложенному США. Однако он отметил, что соглашение должно учитывать "нюансы".

Один из них — ситуация с преступлениями украинских военных в Курской области. Путин заявил, что Россия не откажется от их преследования.

Главный вопрос: пойдет ли Украина на такие условия?