Седоковой предложили 10 миллионов рублей за интервью о смерти Тиммы: что ответила певица?

Анна Седокова отказалась от 10 миллионов рублей за интервью, в котором её просили рассказать о трагедии, связанной с гибелью экс-супруга Яниса Тиммы. Певица подтвердила, что ей действительно поступило такое предложение, но подчеркнула, что сама не просила денег — сумму назвали организаторы интервью.

Слухи о том, что артистка может продать свою историю, появились в сети недавно. После этого Седокова вышла на связь и объяснила свою позицию. Она заявила, что сейчас не готова к откровенному разговору с публикой в подобном формате. Вместо этого она решила выразить свои чувства через музыку.

"Я сейчас могу разговаривать лишь языком музыки, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить", — написала певица.

Анна также постепенно возвращается к творчеству. Она уже записала песню, посвящённую трагическому событию. Однако когда состоится её премьера, пока неизвестно.

Новость об отказе от 10 миллионов вызвала активное обсуждение в интернете. Многие поклонники поддержали артистку, отметив, что такие предложения выглядят цинично, когда речь идёт о личной трагедии.

Седокова пока не делится деталями новой песни, но фанаты уверены — её эмоции в музыке расскажут больше, чем любое интервью.