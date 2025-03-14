Ани Лорак тайно вышла замуж – все детали романтической свадьбы

Ани Лорак снова замужем! Певица тайно вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку. Официально они зарегистрировали отношения ещё в сентябре, но романтическую церемонию провели 14 февраля на Мальдивах.

Пара решила не устраивать пышное торжество, а насладиться моментом только вдвоём. Новый муж певицы объяснил, что они хотели избежать стресса, который часто сопровождает свадьбы. Вместо этого они обменялись клятвами на берегу океана в уединённой атмосфере.

Лишь в марте молодожёны решили поделиться новостью со своими поклонниками. В сети уже тысячи поздравлений, тёплых слов и пожеланий счастья. Для Ани и Исаака этот день стал не только свадьбой, но и началом новой главы их совместной жизни.