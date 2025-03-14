"Грязный и воняет!" Журналист Такер Карлсон о состоянии Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал Нью-Йорк, сравнив его с помойкой. В беседе с телеведущим Крисом Куомо он заявил, что крупнейший город США грязный, плохо функционирует и вызывает у него стыд.

Карлсон отметил, что много путешествует и видит, как устроены другие города. По его мнению, Нью-Йорк нуждается в кардинальных изменениях. Особенно его возмутили состояние аэропорта и дороги к нему.

При этом журналист подчеркнул, что любит свою страну и хочет, чтобы Нью-Йорк стал лучше. Он выразил надежду, что власти займутся улучшением города.