Новый прорыв в лечении лейкоза: неожиданные сигналы клеток открыли путь к терапии

​Учёные из отделения гематологии больницы Сант'Орсола в Болонье, возглавляемого профессором Пьерлуиджи Дзинцани, сделали значительный шаг в понимании острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Команда под руководством доктора Антонио Курти обнаружила, что лейкемические клетки общаются между собой и с другими клетками костного мозга посредством внеклеточных везикул. Эти везикулы содержат различные молекулы, такие как РНК, ДНК и белки, которые передают "кодированные" сообщения, влияющие на процессы внутри клеток.​

Доктор Курти поясняет: "Лейкемические клетки не только общаются между собой, но и с другими клетками в костном мозге. Они делают это через внеклеточные везикулы, содержащие разнообразные молекулы, которые действуют как сообщения в коде, способные изменять процессы в клетке". В частности, исследователи обнаружили, что эти сообщения могут изменять биоэнергетический метаболизм клеток, то есть их производство энергии.​

Понимание этих метаболических механизмов открывает путь к разработке новых, более эффективных и менее инвазивных методов лечения ОМЛ. Доктор Курти подчёркивает, что такие исследования возможны благодаря современным технологиям и слаженной работе команды. Он также отмечает вклад доктора Дориана Форте, молодого исследователя и первого автора исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications.​

Доктор Форте добавляет: "Мы демонстрируем потенциальный неинвазивный диагностический подход. Поскольку исследование внеклеточных везикул можно проводить с помощью простого анализа периферической крови, так называемой жидкостной биопсии, мы можем получать всю эту информацию без необходимости проведения пункции костного мозга у наших пациентов".​

Ежегодно в больнице Сант'Орсола диагностируется около 100 новых случаев острого миелоидного лейкоза, преимущественно у пациентов старше 65 лет, хотя заболевание встречается и у молодых людей. Это открытие представляет собой значительный шаг вперёд в понимании ОМЛ и может привести к улучшению диагностики и лечения этого заболевания.