BMW отказалась отвечать за машины, собранные в России – в чём причина?

BMW Group официально отказалась от ответственности за автомобили, собранные в России после её ухода с рынка. В письме, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, немецкий концерн заявил, что модели X5, X6 и X7, выпущенные на заводе "Автотор", не соответствуют стандартам бренда.

Компания предупреждает, что эксплуатация этих автомобилей может нести риски для водителей и пассажиров. Дело в том, что сборка велась без участия BMW, а использованные машинокомплекты остались с 2022 года.

Также BMW подчёркивает, что владельцы таких машин не смогут получить официальное сервисное обслуживание, так как эти автомобили не считаются произведёнными для российского рынка.

Ранее калининградский завод "Автотор" отказался комментировать выпуск партии немецких машин.