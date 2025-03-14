Решение ЕСПЧ: кто виновен в гибели людей в Доме профсоюзов?

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в бездействии во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. В результате трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года, погибли 48 человек.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, это решение можно считать беспрецедентным. Он подчеркнул, что теперь Киев не сможет игнорировать ответственность за произошедшее.

По словам Рогова, это "плохой сигнал" для украинских властей, поскольку "презумпция вседозволенности сводится на нет".

Решение ЕСПЧ стало первым признанием со стороны Запада того, что Украина несёт ответственность за трагедию в Одессе.