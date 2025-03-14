Глобальное потепление ускоряет подъём океана – учёные бьют тревогу

Учёные NASA зафиксировали тревожный рост уровня мирового океана. По данным спутников, в 2024 году вода поднялась на 0,59 сантиметра – это на треть больше, чем ожидалось.

Ранее учёные полагали, что главной причиной роста уровня воды является таяние ледников. Однако теперь оказалось, что на 70% процесс связан с термическим расширением – нагрев воды приводит к её увеличению в объёме.

С 1993 года уровень мирового океана вырос на 10 сантиметров, и скорость этого процесса продолжает расти. NASA продолжает наблюдения при помощи спутника Sentinel-6, запущенного в 2020 году.

Что это значит для планеты и стоит ли готовиться к затоплениям – в нашем материале.