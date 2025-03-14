Возвращение вымерших видов: учёные смогли клонировать пиренейского козла

Учёные сделали прорыв в области клонирования. Им удалось воскресить вымерший вид – пиренейского козла букардо. Правда, успех оказался недолгим – козлёнок прожил всего 7 минут.

Исследователи использовали биоматериал последней самки букардо, погибшей в 1999 году. Всего было создано 439 эмбрионов, из которых 208 имплантировали самкам родственных видов. Только один эмбрион смог дать жизнь новому козлёнку. Однако у него развились тяжёлые патологии лёгких, и он быстро погиб.

Несмотря на неудачу, эксперимент доказал, что клонирование вымерших видов возможно. В будущем эта технология может помочь сохранить исчезающие животные и даже возродить утраченные виды.

А тем временем российские учёные начали процесс клонирования племенного быка, используя биоматериал элитных пород.