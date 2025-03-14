Есть лишний миллион рублей? Вот куда его можно вложить

Банковские депозиты – самый прибыльный и безопасный инструмент инвестиций в 2025 году. Об этом заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РБК. По его словам, ставки по вкладам сейчас достигают 21% годовых, что делает их самым надёжным способом вложения средств.

Для тех, кто готов к небольшому риску, эксперт также рекомендует облигации федерального займа. Они обеспечивают доходность на уровне 15,47% годовых и обладают высокой ликвидностью.

Кроме того, Пьянов отметил, что Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% до конца года, что будет поддерживать высокий уровень доходности депозитов.