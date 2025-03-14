Санкции могут уйти, а Mercedes и Toyota – вернуться? Аналитики высказались о будущем авторынка

Отмена санкций США может перевернуть российский автомобильный рынок. Аналитики Центра поддержки общественных и гражданских инициатив отмечают, что покупатели откладывают покупку авто, надеясь на возвращение западных брендов.

В феврале 2025 года продажи новых автомобилей в России упали на 24%. Общий объём реализации – всего 80 тысяч машин, что стало худшим показателем за десятилетие. Сейчас российский рынок автомобилей практически полностью занят китайскими марками. В 2023 году поставки из Китая увеличились в семь раз, достигнув 12 миллиардов долларов.

Если санкции снимут, западные автопроизводители, такие как Kia, Hyundai и Toyota, могут вернуться. Ожидается, что к 2027 году они восстановят производство в России. Но главный вопрос – какая доля локализации будет у их новых заводов?