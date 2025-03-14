Что достанется жене и детям Петросяна? Наследство на миллиарды

Состояние Евгения Петросяна оценили в два миллиарда рублей. После развода с Еленой Степаненко имущество было разделено поровну. У юмориста осталось шесть элитных квартир в Москве, коллекция антиквариата и картин, а также личная библиотека из 2,5 тысяч книг.

Как сообщает портал Woman.ru, после смерти артиста наследство поделят его жена Татьяна Брухунова, их сын Ваган и дочь Матильда, а также старшая дочь Петросяна – 56-летняя Викторина.

Как именно будет распределено имущество – пока неизвестно, но речь идёт о недвижимости, ценностях и внушительных активах.