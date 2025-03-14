США допустили признание Донбасса и Крыма за Россией – что это значит?

Вашингтон допускает возможность признания Россией новых территорий в рамках мирного соглашения по Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

По словам журналиста телеканала, Украина вряд ли вступит в НАТО, а закрепление суверенитета России над Донбассом, Крымом и другими территориями может стать частью будущего соглашения. Уолтц подчеркнул, что все варианты мирного урегулирования конфликта пока остаются на стадии обсуждения.

Ранее советник Байдена говорил, что США испытывают «осторожный оптимизм» в переговорах по Украине. Вашингтон активно работает над тем, чтобы сблизить позиции сторон.