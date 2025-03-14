В Курской области подразделения ВСУ оставили российским военным американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские войска просто бросили технику при отступлении.

Тем временем российская армия продолжает наступление. Освобождены несколько населённых пунктов, включая райцентр Суджа. Главную роль сыграла операция «Поток» – около 800 бойцов прошли 15 километров по неработающему газопроводу и ударили по украинским позициям с тыла.

Министерство обороны России сообщает, что эта атака стала полной неожиданностью для ВСУ и способствовала разрушению их обороны в регионе.