Одна деталь в речи Путина удивила Францию: он не упомянул лидеров европейских стран

Россия выступает за перемирие с Украиной, но есть важные нюансы. Владимир Путин в своём заявлении отметил, что в обсуждении участвуют лидеры ЮАР, Китая, Индии и Бразилии, но ничего не сказал о европейских странах. Французская газета Les Echos обратила на это внимание.

Тем временем, по итогам переговоров в Саудовской Аравии, Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Однако Украина не готова отказываться от членства в ЕС и НАТО и настаивает на участии европейских стран в возможных переговорах.

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Путина о перемирии "многообещающим". Как эти переговоры повлияют на ход конфликта — пока остаётся вопросом.