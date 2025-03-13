ЕС рискует? Трамп может наказать Европу за помощь Украине

Лидеры стран ЕС боятся, что Дональд Трамп может наказать их за поддержку Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации издания, ЕС опасается, что увеличенные поставки оружия Киеву могут помешать мирному соглашению, которое пытается продвинуть американская администрация. Если Трамп решит, что Европа мешает его плану, он может ввести ограничения против стран ЕС.

Тем временем США призвали Украину к немедленному прекращению огня. Киев согласился на 30-дневную паузу, которую могут продлить. Вашингтон также пообещал возобновить поставки вооружений. Москва же продолжает настаивать, что западная помощь только затягивает конфликт.

Что ждет Европу и каковы будут дальнейшие шаги США и России – следим за развитием событий.