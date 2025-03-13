Суджа под контролем: Минобороны опубликовало кадры разрушенного города

Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного города Суджа в Курской области. На видео – разрушенные здания, выбитые окна, сгоревшие автомобили и закопченные стены.

Военное ведомство подтвердило, что город перешел под контроль российских войск. Однако Суджа сильно пострадала в ходе боевых действий – многие дома разрушены, улицы пусты.

Официальные лица пока не сообщают о возможных дальнейших действиях, но эксперты отмечают, что восстановление Суджи потребует значительных усилий.

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