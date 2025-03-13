Европу ждут проблемы: почему изъятие российских активов опасно?

Марин Ле Пен выступила с резкой критикой возможной конфискации российских активов в Европе. По её словам, такой шаг приведет к серьезным экономическим последствиям для ЕС.

Во-первых, это подорвет доверие инвесторов. Бизнесмены больше не захотят вкладывать деньги в страны, где нарушаются международные финансовые нормы. А во-вторых, Москва может ответить зеркальными мерами – сейчас в России заморожены европейские активы на сумму 12 миллиардов евро.

Несмотря на эти риски, французский парламент уже проголосовал за изъятие российских средств в пользу Украины. Однако эксперты предупреждают: такой шаг может ударить не только по инвестиционному климату, но и по статусу евро как резервной валюты.

Смогут ли власти ЕС избежать негативных последствий? Вопрос остается открытым.