Популярный препарат от диабета делает больше, чем считалось! Как он заставляет бактерии помогать организму

Учёные сделали новое открытие о метформине – одном из самых популярных препаратов для лечения диабета 2 типа. Оказалось, что он не просто снижает уровень сахара в крови, но и выводит его в кишечник, где бактерии перерабатывают его в полезные вещества.

Исследователи выяснили, что метформин увеличивает выведение сахара в кишечник почти в четыре раза. Это меняет состав микрофлоры: одни бактерии начинают активно размножаться, а другие – сокращаются. В результате образуются жирные кислоты, которые укрепляют кишечник, уменьшают воспаление и повышают чувствительность к инсулину.

Учёные наблюдали этот процесс и у пациентов с диабетом, и у лабораторных мышей. Они использовали глюкозу с «тяжелым» углеродом, чтобы отследить, как бактерии перерабатывают сахар. Анализы показали, что даже небольшие изменения в микрофлоре могут положительно влиять на контроль диабета.

Таким образом, метформин не только снижает сахар, но и помогает организму лучше его усваивать. Возможно, в будущем это открытие приведёт к новым методам лечения диабета.