Девочки теряют позиции в учебе? Почему мальчики резко вырвались вперед

В британских школах произошло неожиданное изменение. Мальчики стали лучше учиться в математике и естественных науках, обогнав девочек. В 2019 году разница между ними была минимальной – всего два балла. Но в 2023 году мальчики резко вырвались вперёд: 538 баллов против 512 у девочек. В науках разрыв тоже вырос – с трёх до четырнадцати баллов.

Что могло вызвать такие перемены? Эксперты говорят, что дело в уверенности перед тестами – чем она выше, тем лучше результат. Также свою роль могли сыграть изменения в образовательных стратегиях – школы начали больше адаптировать программы под мальчиков. А ещё влияет цифровизация – новые технологии меняют сам процесс обучения.

Раньше считалось, что мальчики в Англии учатся хуже, чем девочки. Но теперь всё наоборот. Это ставит перед системой образования новые вопросы: нужно ли менять подход к обучению девочек, чтобы восстановить баланс?