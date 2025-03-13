Этот привычный предмет оказался источником опасных соединений – новое исследование

Обычная туалетная бумага может быть опасной для экологии! Недавнее исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, выявило, что она является источником вредных химикатов PFAS.

Эти соединения устойчивы в окружающей среде и способны накапливаться в сточных водах. Как оказалось, PFAS могут попадать в бумагу во время переработки древесины или при использовании переработанных материалов.

Исследователи из Университета Флориды проверили рулоны бумаги из разных стран и сточные воды. Они нашли полифторированные соединения diPAPs, которые могут превращаться в ещё более стойкие химикаты.

Экологи призывают пересмотреть производство туалетной бумаги, ведь её влияние на природу оказалось значительнее, чем думали раньше.