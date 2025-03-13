Бесплатное жилье для всех: красивая идея с жесткими последствиями

Бесплатные квартиры для россиян — возможно ли это? Эксперты считают, что нет. Причина проста: такие раздачи потребовали бы колоссальных затрат и жёсткого контроля за стройкой со стороны государства.

"Фактически это означало бы возврат к плановой экономике, где ключевые ресурсы распределяются централизованно", — поясняет директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин.

Главный вопрос — кто станет "дарителем" жилья. Частные застройщики строят ради прибыли, и без господдержки многим из них не выжить. Государству же такая схема обошлась бы слишком дорого.

Так что идея бесплатного жилья для всех, скорее всего, останется утопией.