Раритетная "копейка" 1972 года с пробегом 4400 км выставлена на продажу: за сколько можно купить?

В Челябинской области выставили на продажу уникальный ВАЗ-2101 1972 года выпуска. Пробег всего 4400 километров, а цена — 1,8 миллиона рублей, сообщает "РГ".

Автомобиль окрашен в светло-серый цвет, а салон выполнен в красной отделке. По словам владельца, все детали — оригинальные, от лампочек до шин. Единственное отличие от заводской комплектации — ручка КПП, украшенная "розочкой", популярной в прошлом.

"Копейка" оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 59 л. с., 4-ступенчатой механикой и электронным зажиганием.

Ранее на продажу выставляли ВАЗ-2102 1975 года с пробегом 13 000 км за 1,5 миллиона рублей.

Кто станет владельцем этой редкой находки — покажет время!