Tank 300 без V6, но с новым салоном: в Китае ажиотаж на внедорожник

В Китае стартовали продажи обновленного Tank 300, и спрос превзошел все ожидания! За первые 24 часа дилеры приняли более 19 000 заказов.

Внешность внедорожника осталась прежней, но салон претерпел кардинальные изменения. Однако главным изменением стала отказ от версии с V6 3.0. Теперь доступны три силовые установки:

Бензиновый двигатель 227 л.с.,

Дизельный мотор 186 л.с.,

Гибридная версия 408 л.с.

Все версии оснащены 9-ступенчатым автоматом, тогда как российские Tank 300 идут с 8-ступенчатой АКПП.

Цена обновленного Tank 300 в Китае – от 2,4 до 3 млн рублей. В России пока продаются дореформенные версии по 4,5–5,1 млн рублей.

Когда обновленный Tank 300 появится в России – пока неизвестно.