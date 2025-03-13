Один из трёх смартфонов в России – подделка! Как с этим будут бороться?

Каждый третий смартфон в России – подделка! Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг. Чтобы бороться с контрафактом, с 1 сентября 2025 года все телефоны в стране должны будут проходить обязательную маркировку в системе «Честный знак».

Это коснётся 169 тысяч производителей, продавцов и импортёров. За первые шесть лет на систему контроля будет потрачено 42,8 миллиарда рублей, из которых 18,4 миллиарда – налоговые отчисления.

Подделки на рынке – не только копии брендов, но и нелицензионные сборки с пиратским ПО. В Минпромторге отмечают, что серые схемы приводят к снижению налоговых поступлений и создают нечестную конкуренцию.

Поможет ли новая система защитить потребителей от подделок – покажет время.