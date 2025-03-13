S7 может покинуть Домодедово: куда переедет крупнейший перевозчик?

Авиакомпания S7 рассматривает возможность ухода из аэропорта Домодедово. По данным "Коммерсанта", перевозчик приносит аэропорту около 24% выручки, и его уход может значительно повлиять на финансовую стабильность авиаузла.

Основными вариантами для переезда называют Шереметьево и Внуково. В Шереметьево уже находятся мощности S7, а Внуково предлагает более выгодные тарифы.

Активные переговоры идут уже две недели, но источники сообщают, что обсуждения с Внуково ведутся с 2018 года.

Причиной возможного ухода называют финансовые проблемы Домодедово. Аэропорт испытывает долговую нагрузку в размере более 15 млрд рублей перед инвесторами и кредиторами.

Куда в итоге уйдёт S7 — пока остаётся вопросом, но эксперты не исключают гибридную схему, при которой перевозчик разделит свои рейсы между несколькими аэропортами Москвы.