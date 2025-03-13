Перемирие не спасет: симуляция показала, чем закончится прекращение огня между Россией и Украиной

Американские аналитики провели симуляцию мирных переговоров между Россией и Украиной. В ней приняли участие эксперты, преподаватели и аспиранты, моделируя действия ключевых стран – США, России, Украины, Китая, Турции и Евросоюза.

Мирное соглашение удалось заключить, но оно было быстро нарушено. По сценарию симуляции, украинские разведчики организовали взрыв, который уничтожил часть своей же переговорной группы и ранил российских и американских представителей. После этого, как пишет обозреватель 19FortyFive Роберт Фарли, Россия при молчаливом согласии США возобновила боевые действия.

Фарли отмечает, что модель не является прогнозом, но отражает глубокие противоречия между сторонами. Он также указывает на ограниченное влияние Европы и неспособность Вашингтона и Москвы полностью урегулировать конфликт.

Как считают аналитики, даже если Россия и США придут к компромиссу, внутренние разногласия в Киеве могут помешать мирному процессу.