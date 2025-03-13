Check Engine загорелся, но машина едет? Когда стоит волноваться

Если на приборной панели загорелся Check Engine, но двигатель работает без сбоев, не паникуйте. Владелец автосервиса в интервью njcar.ru объяснил, что этот индикатор не всегда сигнализирует о серьезных проблемах.

Есть два случая, когда этот значок загорается:

При включении зажигания – система проводит самодиагностику, и это нормально.

Во время работы двигателя, но без явных неисправностей – часто это просто электронный сбой.

Некоторые автомобили могут зажигать Check Engine даже из-за перегоревшей лампы ближнего света. В других случаях это связано с неисправностью клапана продувки адсорбера или временными сбоями в системе диагностики.

Однако, если после появления сигнала машина теряет мощность, появляется вибрация или другие странности, ехать дальше не стоит. В этом случае лучше вызвать эвакуатор и провести диагностику.

Если же двигатель работает стабильно, но Check Engine не гаснет, рекомендуется обратиться к специалисту в течение нескольких дней.