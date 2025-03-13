Москвичи, будьте начеку: надвигающийся шторм может сорвать крыши и повалить деревья

Москва готовится к мощному шторму. В пятницу, 14 марта, порывы ветра достигнут 18–23 м/с, что соответствует девятибалльному шторму, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Штормовой ветер ожидается с 15:00 до 18:00. Возможны падения деревьев, повреждения крыш и затруднения движения пешеходов.

Сейчас в Москве необычно тепло: 13 марта температура может побить рекорд и достичь +15°C. Однако уже в выходные начнется резкое похолодание. Синоптики предупреждают: температура опустится до +4…+6°C, а в ночь на воскресенье возможны заморозки до -1…-2°C.

Аналогичная картина наблюдается в Санкт-Петербурге. Там уже выпал снег, температура держится в пределах +1…+3°C.

Жителям Москвы советуют избегать шатких конструкций, не парковать машины под деревьями и следить за прогнозом погоды.