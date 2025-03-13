Трамп ждет ответа Кремля: какие условия выдвинула Россия?

Россия передала США список условий для завершения боевых действий на Украине и перезагрузки отношений. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Точные пункты требований не раскрываются, но они схожи с ранее озвученными Москвой. Среди них — отказ Украины от НАТО, нерасширение альянса, запрет на размещение иностранных войск и признание Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частью России.

Активизация переговоров началась после встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам переговоров Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что теперь "мяч на стороне России" и ждет от Москвы согласия на немедленное перемирие.

Переговоры о прекращении огня начались еще в марте 2022 года в Стамбуле, когда обсуждался нейтральный статус Украины. В 2024 году президент России Владимир Путин заявил, что вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — ключевое условие для окончания конфликта.

Теперь ожидается визит представителей американской администрации в Москву, чтобы обсудить предложенные условия.