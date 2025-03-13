До 7 лет тюрьмы и конфискация имущества: в России готовят законы против иноагентов

В Госдуме подготовили три законопроекта, которые расширят контроль за иностранными агентами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь иноагентами могут признать лиц, содействующих международным организациям, в которых Россия не участвует, а также тех, кто помогает иностранным государствам в деятельности против безопасности РФ. В этот список также попадут россияне, вовлекающие других граждан в сбор данных о военно-технической сфере.

Для уехавших россиян, совершающих преступления против РФ из-за границы, предлагается суд без их участия. Это коснется распространения фейков о Вооруженных силах России и других нарушений.

В законопроекте предусмотрены уголовные наказания:

До 5 лет тюрьмы и конфискация имущества – за дискредитацию армии и призывы к санкциям против РФ.

До 7 лет тюрьмы и конфискация имущества – за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия.

Володин отметил, что новые законы помогут защитить страну и ее граждан от влияния недружественных государств.