МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами – что делать при атаке?

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

МЧС России запретило гражданам сбивать беспилотники подручными средствами и приближаться к упавшим дронам. В ведомстве напомнили, что при падении БПЛА нельзя его трогать, использовать рядом мобильные телефоны и GPS-устройства.

"Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами", — говорится в рекомендациях МЧС.

Если вы увидели дрон, необходимо отойти не менее чем на 100 метров, укрыться за зданием или деревом, предупредить окружающих и сообщить о происшествии по телефону 112. Также нельзя публиковать видео с беспилотниками и работой ПВО в соцсетях — это может помочь противнику.

Тем временем в ночь на 11 марта по российским регионам была совершена крупнейшая атака дронов: сбито 343 беспилотника, 91 из них — в Московской области. В Курской области атаковали АЭС. В результате погибли три человека, 18 получили ранения, среди них дети. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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