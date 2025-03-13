Как долго Зеленский удержится у власти? Политики уже готовятся к выборам

Владимир Зеленский находится в заключительном этапе своего президентства, сообщает Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. В Киеве все чаще обсуждают, как долго он сможет оставаться у власти.

"Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", — цитирует газета слова чиновника.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но выборы отменили из-за военного положения. Тем не менее, украинские политики уже начали готовиться к возможным выборам, формируя альянсы и налаживая контакты с администрацией США.

Президент США Дональд Трамп резко высказался о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов" и заявив, что его рейтинг упал до 4%. Однако, согласно данным Киевского международного института социологии, доверие к Зеленскому среди украинцев, наоборот, выросло, достигнув 68% после его конфликта с Вашингтоном.

В Киеве пока неясно, как долго продлится нынешняя власть Зеленского и кто сможет заменить его в будущем.